İbadet de gizli kabahat de atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İbadet de gizli kabahat de atasözünün anlamı nedir?
İbadet de gizli kabahat de atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İbadet de gizli kabahat de atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin iyi işlerini ve kötü işlerini gizli yapması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

İyi şeyler de kötü şeyler de bazen başkalarına göstermemeli ve paylaşılmamalıdır.

İbadetin yani iyiliklerin gösteriş için yapılmaması gerektiğini, kabahat ve günahların da başkalarına kötü örnek olmaması için gizli yapılması gerektiğini vurgulamak için sıklıkla kullanılır.

İnsanların samimiyetinin ve dürüstlüğünün önemi vurgulanmaktadır.

İBADET DE GİZLİ KABAHAT DE ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kadar gösterme yaptığın her şeyi, bazı şeylerin şovu olmaz ibadet de gizli kabahat de."

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