IBAN ile kira ödeyenlere kötü haber. Yargıtay'dan emsal IBAN kararı

Kirasını IBAN üzerinden ev sahibine gönderen bir kiracı hakkında ev sahibi dört ay sonra kiracının eksik kira ödediğini gerekçe göstererek icra takibi başlattı. Ancak kiracı ödemelerini düzenli ödediğine dair banka üzerinde yaptığı IBAN üzerinden yaptığı ödemeleri göstererek itiraz etti.

Fakat ev sahibi kiraların eksik ödendiğinde ısrar ederek kiracının konutundan tahliyesini istedi.

IBAN İŞLEMLERİNDEN YAPILAN KESİNTİ BAŞINA BELA OLDU

Davada kiracı ödemelerini düzenli yaptığını ancak IBAN üzerinden gerçekleştirdiği banka ödemelerinde işlem ücreti olarak 31,50 liranın kesildiğini, bu kesintinin kendisinden kaynaklanmadığını ifade etti.

MAHKEME KİRACININ GEREKÇESİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme, bankanın kestiği işlem bedelinin banka masraflarından kaynaklandığına hükmetti. Mahkeme kiracının başkan elden ödeme talep ettiğini ve nedenle ev sahibinin bu masrafa katlanması gerektiğine karar vererek davayı reddetti.

YARGITAY'DAN IBAN ÜZERİNDE ÖDEMELERDE SON NOKTAYI KOYDU

Ev sahibi ilk mahkeme kararına itiraz ederek yeniden dava açması üzerine dava konuyu Yargıtay'a taşıdı. Ev sahibinin temyiz başvurusu sonrasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

"BANKA MASRAFLARI KİRACININ SORUMLULUĞUNDADIR"

Yargıtay, ev sahibinin kirayı anlaşılan rakam üzerinden eksiksiz almaya hakkı olduğuna karar verdi. Kiracının kira bedelini zamanında ve eksiksiz ödeme sorumluluğu bulunduğunu belirten Yargıtay banka masraflarının da kiracının sorumluluğunda olduğuna hükmederek kiracının tahliye edilebileceğine karar verdi.