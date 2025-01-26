IBAN'a para transferinde yeni dönem! EFT işlemi için bu şart aranacak!

BDDK artan dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için yeni uygulamaya geçmeye hazırlanıyor.

Çok sayıda vatandaş, bilgileri ve rızaları olmadan mobil uygulamalarına erişildiğini ve yüz binlerce liralık kredili işlem yapılarak söz konusu tutarın para transferi ile dolandırıcıların hesaplarına aktarıldığını belirtiyor. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekonomi yönetimi, internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir güvenlik tedbirini hayata geçirecek.

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IBAN'A PARA TRANSFERİNDE ÇİFTE DOĞRULAMA İSTENECEK

Türkiye Gazetesi'nin yer alan habere göre; internet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:

Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.

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İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.

Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.

Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak EFT, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.