IBAN ile para transferinde yeni dönem! BKM duyurdu

BKM ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen yıl başlatılan dijital çözüm "Ödeme İste" hizmetinin kapsamı genişletildi.

BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

Geliştirilen hizmet artık bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılara da avantajlar sunuyor. "Ödeme İste", işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret ve alışveriş işlemlerine kadar farklı alanlarda kullanılabilir hale geldi.

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Merkez Bankası tarafından işletilen FAST sistemiyle entegre olan ve BKM tarafından yönetilen hizmet, 22 Ocak 2024'ten bu yana ödeme süreçlerini hızlandırıyor. Bu süre içinde 1 milyon işlem gerçekleştirildi ve 285 bin kullanıcı ödeme talebinde bulundu.

ÖDEME SÜREÇLERİ ESNEK HALE GETİRİLİYOR

Yeni eklenen erken ödeme, kısmi ödeme ve erteleme gibi özellikler, ödeme süreçlerini daha esnek hale getiriyor. Örneğin, erken ödeme seçeneğiyle kullanıcılar vade tarihinden önce ödeme yapabiliyor, kısmi ödeme ile ise talep edilen tutarın bir kısmını ödeyebiliyor.

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KOLAY KULLANIM HEDEFLENİYOR

Hizmet, bankaların mobil uygulama ve web sitelerindeki FAST menüsü üzerinden kolayca erişilebilir. Kullanıcılar IBAN, karekod veya Kolay Adres bilgisiyle ödeme talebi oluşturabiliyor. Ödeme talebi borçluya SMS veya anlık bildirimle iletiliyor.

Kurumsal ödemeler için de benzer adımlar izlenirken, e-ticaret ve yüz yüze işlemlerde üye iş yerlerine özel API ara yüzü sunuluyor.