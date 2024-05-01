IBAN’la ödeme yasaklanınca esnafın bir derdi daha boğazına yapıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başlattıklarını açıkladı.

Bu uyarının ardından esnaf, IBAN veya QR ile ödeme almayı bıraktı. Bu hem vatandaşı hem de esnafı zora soktu.

Çünlü bankalar POS cihazı kullanan işletmelere uyguladığı faiz oranını yüzde 0,49 - 0,79'dan yüzde 3,5'a çıkardı.

Büyük esnaf çok sıkıntıya düşmese de küçük esnaflar yine derdin içine düştü.

Bir esnaf ise komisyon oranının artması üzerine IBAN’a geçtiklerini söyleyerek buna mecbur bırakıldıklarını açıkladı.

IBAN yönteminin kötüye kullanıldığının da altını çizen esnaf, “Aldıkları ödeme karşılığında fiş/fatura kesmediler. Bakanlık şimdi geriye dönük vergileri isteyecek. Her ihtimale karşı iyi niyetli esnaf da IBAN ile ödeme almıyor artık. Ancak en büyük derdimiz POS komisyonları" ifadelerini kullandı.

KOMİSYONLAR UÇTU

Esnaf Ramazan Aycan ise açıklamasında tüketicinin ödemesini kredi kartıyla hemen hesaplarına almaları için yüzde 3,5 ya da 4,5 oranında bir POS komisyonu ödemeleri gerektiğini söyledi.

İkinci bir seçenek olarak da ödemeyi 1 ay sonra hesaba alabildiklerini açıkladı.

Aycan, ayrıca POS cihazlarının aylık bakım ve arıza ücretlerini de esnafın ödediğini belirtti.

CEZA VERİLECEK

IBAN'la ödemede her bir fatura ve fiş için 3 bin 400 TL'den az olmamak üzere fatura veya fişe yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceği de açıklandı.