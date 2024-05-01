IBAN’la ödeme yasaklanınca esnafın bir derdi daha boğazına yapıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
IBAN’la ödeme yasaklanınca esnafın bir derdi daha boğazına yapıştı
Pos cihazları komisyonu yüzde 0,49'dan yüzde 3,5'a çıkarıldı. IBAN’la ödeme de yasaklanınca esnaf yine kan ağlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başlattıklarını açıkladı.

Bu uyarının ardından esnaf, IBAN veya QR ile ödeme almayı bıraktı. Bu hem vatandaşı hem de esnafı zora soktu.

Çünlü bankalar POS cihazı kullanan işletmelere uyguladığı faiz oranını yüzde 0,49 - 0,79'dan yüzde 3,5'a çıkardı.

Büyük esnaf çok sıkıntıya düşmese de küçük esnaflar yine derdin içine düştü.

Bir esnaf ise komisyon oranının artması üzerine IBAN’a geçtiklerini söyleyerek buna mecbur bırakıldıklarını açıkladı.

IBAN yönteminin kötüye kullanıldığının da altını çizen esnaf, “Aldıkları ödeme karşılığında fiş/fatura kesmediler. Bakanlık şimdi geriye dönük vergileri isteyecek. Her ihtimale karşı iyi niyetli esnaf da IBAN ile ödeme almıyor artık. Ancak en büyük derdimiz POS komisyonları" ifadelerini kullandı.

jlkjl.jpg

KOMİSYONLAR UÇTU

Esnaf Ramazan Aycan ise açıklamasında tüketicinin ödemesini kredi kartıyla hemen hesaplarına almaları için yüzde 3,5 ya da 4,5 oranında bir POS komisyonu ödemeleri gerektiğini söyledi.

İkinci bir seçenek olarak da ödemeyi 1 ay sonra hesaba alabildiklerini açıkladı.

Aycan, ayrıca POS cihazlarının aylık bakım ve arıza ücretlerini de esnafın ödediğini belirtti.

CEZA VERİLECEK

IBAN'la ödemede her bir fatura ve fiş için 3 bin 400 TL'den az olmamak üzere fatura veya fişe yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceği de açıklandı.

İlgili Haberler
Mevduat hesaplarında flaş karar. Bakın o oran kaça çıkarıldı
IBAN'a bak cezanı hesapla
'Iban'larını kiralayanlara kritik uyarı
IBAN'dan para gönderenler dikkat! Açıklamaya bunu yazmazsanız başınız belaya girebilir
IBAN’la tahsilat yapanlara verilecek ceza belli oldu
Son Haberler
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu Ekonomi
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Mehmet Büyükekşi kararsız kaldı Spor
Mehmet Büyükekşi kararsız kaldı
İmamoğlu'ndan İBB parkında hayatını kaybeden Edanur açıklaması 'Utanarak izliyoruz' Gündem
İmamoğlu'ndan İBB parkında hayatını kaybeden Edanur açıklaması 'Utanarak izliyoruz'
Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' açıklamasına Doğukan Güngör'den cevap geldi Magazin
Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' açıklamasına Doğukan Güngör'den cevap geldi
Hayati tehlikeye neden oluyor. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler Sağlık
Hayati tehlikeye neden oluyor. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
Ukrayna - Rus savaşının öne çıkanları Dünya
Ukrayna - Rus savaşının öne çıkanları
Faturaya artık yansıyacak. Bugünden itibaren başladı Ekonomi
Faturaya artık yansıyacak. Bugünden itibaren başladı