İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kurultay tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, “8 ay önce yapılan seçimlerden Türkiye’nin birinci partisi çıkmış, anketlerde geleneksel oyunu kalıcı şekilde yukarı taşıdığı görülen bir partiyi sanki olağanüstü kurultay ihtiyacı varmış gibi göstermek asla kabul edilemez” dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına tepki

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Ekrem İmamoğlu ile AKP grubu arasında tartışma alevlendi

Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

“Sosyal medya üzerinden yürütülen fitne kampanyalarına karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Partimize bu tür saldırılar olduğunda her birimiz koruyucu kimliğini öne çıkartmalı. Her an kurultay olabilir dedikodularına dair bir süreç yönetilmekte. Bu dedikoduların kaynadığının parti dışı çevreler olduğu apaçık ortadadır. Dedikodu ateşine odun taşımamak hepimizin görevidir. Şartlar oluşursa elbette kurultay söz konusu olabilir. Bunun tartışılacak bir yönü yoktur. Ancak kurultay çağrısı yapmak ve çıkıp açıkça imza toplamaya başlamak başka bir şeydir. Böyle bir gündem varmış gibi ortaya çıkmak başka bir şeydir.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I PROTESTO EDEN GENÇLERİN TUTUKLANMASI

İmamoğlu, TRT World Forumu’nda İsrail’le ticaretin devam ettiğine yönelik iddiayla protesto gösterisi yapan 9 gencin tutuklanmasına ilişkin de konuşan İmamoğlu, “İsrail’in zulmüne karşı Tel Aviv’de, Berlin’de, Londra’da sesini yükselten gençleri örnek gösterirken ülkemizde aynı cesur duruşu gösteren gençlerimizin protesto hakkına onları tutuklayarak karşılık verenleri, hep birlikte gönderelim” dedi.