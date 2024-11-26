İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Ekrem İmamoğlu ile AKP grubu arasında tartışma alevlendi

AKP'li belediyelerin Özer'e ilişkin sözleri sonrası Meclis'te ortalık karıştı. İmamoğlu, AKP grubuna dönerek "Benim arkadaşıma terörist diyemezsiniz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e kreş cevabı

Ekrem İmamoğlu, kreşlerin kapatılması talimatına ilişkin çok sert çıktı: Bekliyorum cesaretin varsa gel kapat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı bugün düzenlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu sunumuna tüm belediye başkanlarını ve cezaevinde tutulan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i selamlayarak başladı.

"PATAGONYA'DA DEĞİLSİNİZ"

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren İmamoğlu “2025 bütçesini planlarken makro çerçeveyi dikkate almak zorunda kaldık. Türkiye’deki özel sektör bütçeleri kamu bütçeleri Türkiye’deki ekonomik koşullar üzerinden yapılır” ifadelerini kullandı.

Sunum yaptığı sırada AKP Grubu’nun “İstanbul bütçesini konuşun” itirazları üzerine İmamoğlu sırada seslerini yükseltmesi üzerine İmamoğlu “Patagonya’da değilsiniz” yanıtını verdi.

İstanbul’un bütçesinin 564 milyar olarak belirlendiğini vurgulayan İmamoğlu “31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra yapılmamış biçimde 39 belediye başkanından gelen talepleri, vatandaşlarımızın beklentilerini, STK’ları dikkate alarak hazırlandık. Yenilikçi ve katılımcı milletimizin seçme seçilme hakkına saygı duyacak şekilde 39 ilçemizle her belediyeye 4’er saat ayırarak stratejik planımızı hazırladık” şeklinde konuştu.

İBB MECLİSİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ

İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanıp yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. İBB Başkanı, "Birilerine terörist derseniz millet de sizin ağzınızı böyle kapatır. Benim arkadaşıma terörist diyemezsiniz. Adamı eşinin yanından alıp götürdün terörist diye. Ahmet Özer’in yerine niye belediye meclisi seçsin demiyorsunuz da kayyum atıyorsunuz?” dedi.