İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e kreş cevabı

İmamoğlu ile Bakan Tekin arasında kreşlerin kapatılması polemiğine bir yenisi daha eklendi.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekin'i hedef aldı:

İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı, “gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki “mezkur hüküm” ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir.