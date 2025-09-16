İBB bursunda tarih ve şartlar belli oldu! 15 bin TL verilecek

Ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. İBB duyurdu. 100 bin üniversite öğrencisine 15'er bin TL burs verilecek. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlanacak. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Burs imkanından, açıköğretimde okuyanlar, yurt dışında öğrenim görenler ve lisans için 30, yüksek lisans ve doktora için 40 yaşından büyük olanlar yararlanabilecek.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İŞTE İSTENİLEN BELGELER

- Sabıka kaydı almadığına dair belge,

- Öğrenci belgesi,

- Transkript belgesi,

- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

Öte yandan İBB'den vatandaşlara "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği adını kullanarak sizlere SMS veya WhatsApp üzerinden ulaşarak burs vaadiyle bazı zararlı linklere yönlendiren çeşitli platformlardan hesap açmanızı isteyenlere itibar etmeyiniz." uyarısı da geldi.