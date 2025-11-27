İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin yer aldığı İBB davasına yönelik iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamenin kabulünün ardından duruşma tarihi merak edilirken bugün 18 Aralık saat 13.45'e gün verildi. UYAP'a kısa bir süre sonra düşen notta ise duruşma tarihinin iptal edildiği bildirildi.

İşte o mesaj:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "İBB davası için henüz duruşma günü verilmediği" kaydedildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın sadece belgelerini taramanın bile aylar süreceği tahmin ediliyor.

İBB iddianamesinin 3 bin 900 sayfa tutması 300'e yakın ek klasör bulunması bize geçmişte uzun yıllar süren siyasi yargılamaları hatırlatıyor.

Masum Gök, İBB davasını geçmiş davalarla kıyaslayarak hazırladığı haberinde yaklaşık 64 milyon sayfa olduğunu ve bugünün fotokopi ücretiyle bunun bir örneğini almanın dahi 17 milyon lirayı bulabileceğiniz yazdı.

Yeniçağ'ın konuştuğu adli kaynaklar davanın kırtasiye boyutuna ilişkin, "Dosyada deliller henüz taranmadı. Yüzbinlerce dosyanın taranıp hazırlanması gerekiyor. Daha süre verilmedi. 10 ila 15 güne tekzip zaptı çıkar. Dolayısıyla İBB davasının ilk duruşması için ancak aylar sonrasına gün verilebilir" ifadelerini kullandı.

İBB DAVASININ GEÇMİŞİ

19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber birçok isim tutuklanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesinin bir an önce hazırlanması için çağrılarda bulunmuştu.

237 gün sonra İBB iddianamesi hazırlandı. 19 Mart'taki gözaltılarla başlayan soruşturmada 122 tutuklu bulunuyor. Bugün açıklanan iddianamede ise 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer alıyor. İddianamede çok sayıda mali suçlamalarla birlikte 'çevrenin kasten kirletilmesi' dahil 17 suçlama bulunuyor. İddianame 3 bin 900 sayfadan oluşuyor.

Tutuklanmasıyla aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Ekrem İmamoğlu hakkında 142 eylemle ilgili cezalandırma talep ediliyor. İBB Başkanı için toplamda 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.