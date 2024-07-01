İBB duyurdu: 3 Temmuz’dan itibaren kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışmaları kapsamında 3 Temmuz saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İBB'nin açıklamasına göre, eskiyen ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen asfaltın yenilenmesi amacıyla başlatılacak çalışma, 3 Temmuz saat 23.00'te başlayacak ve 8 Temmuz saat 05.00'te tamamlanması planlanıyor.

Çalışmanın detaylarına göre, ilk gün metrobüs yolundaki eski asfalt kaldırılacak ve ardından yeni, yüksek dayanımlı asfalt dökülecek. Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak ve trafik yan yoldan sağlanacak. Beylikdüzü yönü ise bu çalışmadan etkilenmeyecek.