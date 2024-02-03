İBB “Evlilik desteği”ni 7 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkardı

Destek için başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Çiftlerin gelir ve ihtiyaç durumuna bakılarak şartları taşıyan çiftlere tek seferlik karşılıksız ödeme yapılıyor.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, artan enflasyon ve yoksulluk nedeniyle yeni evlenen çiftlere verdiği maddi desteği artırdı. 7 bin TL olan “Evlilik Desteği” 15 bin TL’ye çıkarıldı. 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren uyulamaya konulan “Evlilik Desteği” ile bugüne kadar 8 bin 682 çifte ulaşıldı.

NASIL BAŞVURULUR?

“Evlilik Desteği” için başvurular; Alo 153 Çözüm Merkezi, İstanbul Senin Uygulaması ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) kanalları üzerinden yapılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

. TC vatandaşı olması

. İstanbul’da ikamet etmesi

. Çiftlerin her birinin 18 yaş üstü olması

. Medeni durumunun “evli” ibaresi haricinde olması

. Birden fazla evlilik yardımı başvurusunun bulunmaması

. Nikâh tarihinin başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün sonra olması

DESTEK SÜRECİ NASIL?

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor. Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadına veriliyor. Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor. Nakit Destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor. Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.