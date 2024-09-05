İBB hukuk mücadelesini kazandı. Hakan Şükür detayı dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başakşehir'de sosyal donatı alanı olarak kullanılması gereken fakat senelerdir özel bir eğitim kurumu olarak kullanılan bir alan için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

İlk önce FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün özel okulu olarak kullanılan bu bölge, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye bağlı kuruluşların kapatılmasından sonra AKP Milletvekili Reşat Petek’in yeğeni Necmettin Şimşek tarafından işletilmeye başlandı ve Petek Özel Eğitim Kurumları ismiyle işletilmeye başlandı.

İBB tarafından sosyal donatı alanı olarak kullanılmak için ayrılan bu bölge, uzun bir zaman boyunca amacı dışında kullanılarak özel bir eğitim kurumu haline getirildi.

İBB, 4 sene süren hukuk mücadelesini sonunda kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi'ndeki bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İmamoğlu, alanın yeniden kamu yararına kullanılacağını belirtti.

“DÜNKÜ KURUMLARLA BUGÜNKÜ KURUMLARIN İSMİ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR AMA ANLAYIŞ AYNI"

Ekrem İmamoğlu, faaliyeti dışında kullanılan bölge ile ilgili sorulan “15 Temmuz'dan önce burası hangi gruba aitti? 15 Temmuz'dan sonra kime verildi?” soruna yanıt verdi.

Kurum isimlerini vermeyi çok tercih etmediğini belirten İmamoğlu, “Hele hele bazı, bu ülkeye çok derin zararlar vermiş, kurum veya kişilerin isimlerini tekrar etmeyi, bir reklam yapmak gibi gördüğünü ifade etti.

Dün ile bugünün farkı olmadığını belirten İmamoğlu, “Dünkü kurumlarla bugünkü kurumların ismi değişmiş olabilir ama anlayış aynı. Ve ne yazık ki, bugünkü iktidara en yakın, hatta akrabalık ilişkisi olan insanların bu tür kurumları devralarak, hizmetlerine -sözüm ona hizmetlerine- çıkarları uğruna devam ettiklerini de tespit ediyoruz. Zaten bunlar deşifre durumda” ifadelerini kullandı.