İBB kreşlerine zam

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İBB kreşlerine zam

İBB Meclisi’nde alınana kararla İBB kreş ücretleri 1200 lira olan ücret 2 bin 500 liraya yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Temmuz ayının üçüncü oturumunu Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis gündeminde, İBB kreşlerinde uygulanan fiyat politikalarını içeren "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki teklifler ile Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından sunulan 2024 yılı ücret tarifesine uygulanacak revizyonu görüşüldü.

Yeni tarifeye göre, 1200 lira olan ücret 2 bin 500 liraya yükseltildi ve bu karar meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Pendik Doğu Mahallesi'nde bulunan dolgu alanının 10 yıllığına otopark olarak işletilmesi için 2020'de Pendik Belediyesine yapılan tahsis kararı iptal edildi.

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