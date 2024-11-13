İBB Meclisi'nde 'Ahmet Özer' kavgası. AKP salonu terk etti

Düzenleme: Kaynak: AA
İBB Meclisi'nde 'Ahmet Özer' kavgası. AKP salonu terk etti

İBB Meclisi'nde 'söz hakkı' tartışması yaşandı. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili CHP grubunun konuşma yapması sonrası AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz söz hakkı istedi. Söz hakkı verilmemesi üzerine AKP grubu Meclis toplantısını terk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AKP grubu, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla alakalı CHP grubuna söz verilip kendilerine söz hakkı verilmediği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Ataşehir Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Onursal Adıgüzel ile CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili konuşma yaparak, eleştirilerde bulundu.

AKP GRUP SÖZCÜSÜNE SÖZ HAKKI VERİLMEDİ

Bunun üzerine AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Esenyurt Belediyesindeki sürece ilişki gündem dışı konuşma yapmak üzere söz almak istedi. Meclis 1. Başkanvekili Aslan, Türkyılmaz'a söz hakkı vermedi.

AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Meclisin geçen günkü ve bugünkü iki oturumunda, toplam 4 CHP'li Meclis üyesinin Esenyurt Belediyesi'ndeki sürece ilişkin konuşma yaptığını belirtti.

AKP GRUBU TOPLANTIYI TERK ETTİ

Bugün grup sözcülerinin bu konuşmalara cevap vereceğini aktaran Okul, söz hakkı verilmesini istedi. Aslan'ın yine söz hakkı vermemesi üzerine, AKP grubu Meclis toplantısını terk etti.

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