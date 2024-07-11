İBB Meclisi’nde Türkan Saylan kararı. AKP 'asla izin vermeyiz' demişti

İBB Meclisi'nin Temmuz ayı üçüncü toplantısında, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının Beşiktaş-Arnavutköy'deki Karakavak Sokağı'na verilmesine karar verdi.

Oylama öncesinde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,“Türkan Saylan hocamızın adıyla yaşadığı yeri birleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet aydını Türkan hocamız, gerçek bir değer. Hayatının son dönemini FETÖ kumpası nedeniyle zindana dönmüş şekilde Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Cüzzamla mücadelesi ve kız çocuklarını okutması nedeniyle bizim önemli bir değerimiz. AKP, 'Biz burada olduğumuz sürece Saylan'ın adı hiçbir yere verilmeyecek' demişti. Toplumun vicdanı yaralandı. Aldığımız kararla hocamızın hakkını teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

“AKP'LİLER 'BİZ VARKEN GEÇİREMEZ' DEMİŞTİ, MİLLET KARARINI VERDİ”

Akpolat, alınan karardan sonra "AKP'liler 'Biz varken geçiremez' demişti, millet kararını verdi ve bu kararı geçirdik" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Saylan'ı kız öğrencileri okutmasıyla ve ilimdeki çalışmalarıyla değil, başörtü düşmanlığı ve inanç özgürlüğüne karşı mücadelesiyle hatırladıklarını ifade etti.

Gökkuş, "Saylan'ın ismine, İslam'ın değerlerine karşı mücadelesinden dolayı karşıyız. Saylan'a hain FETÖ, tüm Türkiye'nin aydınlarına, polislerine, askerlerine yaptığı gibi kumpas kurdu. Erdoğan olmasa o kumpasın önlenmesi de mümkün değildi. Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda kararı değiştiririz" ifadelerini kullandı.

Akpolat,"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Biz, ben, kişiler, vakıflar yok, millet var' demişti. Millet ne derse onu yapıyoruz. 31 Mart'ta halk kararını verdi. Biz o sokağa tabelayı çaktık zaten. Korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karar, mecliste alkışlarla karşılandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi'nin 16 Aralık 2021 tarihindeki oturumunda, Türkan Saylan'ın isminin bir sokağa verilmesinin neden bir yıldır komisyonda bekletildiği konuşuldu.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş konuyla ilgli yaptığı açıklamada, Türkan Saylan’ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biri olduğunu, bu nedenle de, hiç laflarını esirgemediklerini ifade etti. Gökkuş, “istediğiniz kadar bağırabilirsiniz, biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

2022'nin Mart ayında ise Saylan'ın adının sokağa verilmesi teklifi yeniden İBB Meclisi'nin gündemine geldi ve çoğunlukta olan AKP-MHP oyları ile reddedildi.

Temmuz ayı oturumlarının son birleşiminde yeniden görülen teklif, bu kez CHP'nin çoğunluk oyları ile kabul gördü. AKP-MHP grubu ise Saylan'ın adının sokağa verilmesine karşı çıkarak "hayır" oyu kullandı.