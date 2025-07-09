İBB soruşturması şoförlere uzandı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiaları ile başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yönetici tutuklandı.

Her geçen gün kapsamı büyütülen soruşturmada yeni gözaltı dalgası gerçekleşti.

SORUŞTURMA ŞOFÖRLERE UZANDI

Yeni operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanıkların beyanları doğrultusunda yapılan yeni operasyonla, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat gözaltına alındı.