İBB soruşturmasında beklenmedik gelişme!

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü mücadele esnasında uğradığı saldırıyla tanınan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, belediyeye yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

Avukatı Hüseyin Ersöz, Gülten’in yaklaşık dört aydır “hakkındaki sözde iddialara dayanak gösterilen delilleri inceleme ve savunma yapma imkânı tanınmaksızın” cezaevinde tutulduğunu ifade ederek dosyaya tam erişim için başvuru yaptı.

Ersöz, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı başvuruda Anayasa Mahkemesi’nin eski HDP milletvekili Hüda Kaya ile ilgili kararına atıfta bulunarak dosyadaki kısıtlama kararının kaldırılmasını istedi. Başvuruda, AYM’nin kararından şu ifadeler yer aldı:

“Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanmasını haklı gösterecek önemli bir kamu yararının varlığı ortaya konulamamıştır.”

Kararda, şu tespitlere dikkat çekildi:

“Somut olayda gerek kısıtlama kararında gerekse Savcılığın kısıtlama talebinde soruşturmanın amacının nasıl tehlikeye düşebileceğine başvurucunun bu belgelere erişiminin soruşturmanın amacını nasıl tehlikeye atabileceğine ilişkin bir açıklamada bulunulmamıştır. Kısıtlama talebinde kanun maddesi aynen tekrarlanmış, Hâkimlik de bu talebi karar gerekçesine aktarmıştır. 5271 sayılı Kanun’un 153. maddesinde yer alan ifadeleri tekrar eden bu türden bir gerekçe soruşturma dosyasındaki belgelerin görülmesinin yasaklanmasını haklı göstermek için yeterli olarak değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle somut olayda soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanmasını haklı gösterecek önemli bir kamu yararının varlığı ortaya konulamamıştır. Dolayısıyla geçerli bir gerekçe olmaksızın dosyaya erişim olanağından yoksun bırakılan başvurucunun tutuklanmasını haklı göstermek için ileri sürülen gerekçelere tatmin edici şekilde itiraz etme imkânı sağlanmadığı sonucuna varılmıştır.”

Avukat Hüseyin Ersöz, Ramazan Gülten hakkındaki bireysel başvuru sürecinin, “Özgürlük hakkı ihlali” yönünden Anayasa Mahkemesi’nde sürdüğünü hatırlattı.