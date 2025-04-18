İBB soruşturmasında bomba iddia! Üst düzey isim itirafçı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'mali suçlar' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin bazıları 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İmamoğlu ile birlikte tutuklananlar arasında İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas da yer alıyordu. Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edilmişti.

İTİRAFÇI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Abbas'ın verdiği ifade etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı iddia edildi.

Bu sebeple hakimlik hem yurt dışına çıkış yasağı, hem de ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Mahkemenin verdiği kadarın şu şekilde olduğu belirtildi:

Abbas hakkında verilen kararda, "Şüpheli Murat Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiği anlaşılmakta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18.04.2025 tarih ve 2024/228233 soruşturma sayılı tutukluluk halinin devamına ilişkin talebinin reddine,

Şüpheli Murat Abbas hakkında İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.03.2025 tarihli

2025/217 Sorgu sayılı tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine,

Başka bir suçtan tutuklu yahut hükümlü olmamaları halinde derhal serbest bırakılmasına,

Şüpheli Murat Abbas'a yönelik yüklenen suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın nev'i ve miktarı ile mevcut delil durumuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109'uncu maddesi gereğince adli kontrol altına alınmasına,

Bu doğrultuda;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109/3-a maddesi gereğince yurt dışına çıkışının yasaklanmasına

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109/3-j maddesi gereğince konutu terk etmemek suretiyle adlı kontrol altına alınmasına, karar verilmiştir" denildi.