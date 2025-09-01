İBB soruşturmasında yeni gelişme: İki isim için kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme: İki isim için kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmaları kapsamında Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un danışmanı olduğu belirtilen Emrah Bağdatlı'nın ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında iki kişi hakkında kırmızı bülten bulurken, 'şüpheli' sıfatı ile hakkında işlem yapılan kişi sayısı ise 330'a yükseldi.

10 kişinin aranmasının ise devam ettiği belirtildi.

