Tutuklu Belediye Başkanı ile ilgili yeni gelişme! Avukatı duyurdu

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutukluluğunun 6. ayına girerken, avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi. Ersöz, Şahan hakkında iddianamenin hala hazırlanmamasına tepki göstererek, bu durumun tutuklamayı ölçüsüz hale getirdiğini ifade etti.

Avukat Ersöz, Şahan için mahkemeye sunduğu tahliye talepli dilekçede, Şahan'a yöneltilen suçlamaların dayanaklarını çürüttüğünü belirtti.

Açıklamada öne çıkan noktalar şöyle:

"Telefon Kayıtları: Şahan'ın uzun yıllar bürokrat ve siyasetçi olarak görev yapması nedeniyle binlerce kişiyle görüşmesinin olağan olduğunu belirten Ersöz, her iletişimin otomatik olarak "terör örgütüne yardım" delili sayılamayacağını ifade etti. Şahan'ın, görüştüğü kişilerin adli sicil kaydını bilmesinin mümkün olmadığını da ekledi.

Gizli Tanık Beyanları: Gizli tanık ifadelerinin güvenilir olmadığını ve manipülatif nitelik taşıdığını savunan Ersöz, bu beyanların siyasi amaçlarla kullanıldığını ima etti.

Siyasi Kimlik: Ersöz, Şahan'ın PKK dahil tüm terör örgütlerine karşı duruş sergileyen, Atatürkçü değerlere bağlı ve toplumsal barışı savunan bir siyasetçi olduğunu vurguladı."

TAHLİYE TALEBİ

Avukat Hüseyin Ersöz, dilekçede benzer davalardaki mahkeme ve Anayasa Mahkemesi kararlarını hatırlarak Şahan'ın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Ersöz, mahkemenin bu hafta, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın serbest bırakılması yönünde karar vermesini beklediklerini vurguladı.

