İBB soruşturmasında yeni tutuklamalar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında yeni tutuklamalar

Son dakika.. İBB soruşturmasında Murat Keleş ve Mustafa Keleş tutuklandı.

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş dün (perşembe) sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

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TUTUKLANDILAR

Soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından verdiği birden fazla ifade sonrası serbest bırakılan Adem Soytekin'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan Mustafa Keleş ve Murat Keleş, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik Murat Keleş ve Mustafa Keleş hakkında tutuklama kararı verdi

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