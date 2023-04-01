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Unutulan miras İstanbul'a kazandırıldı

Gülhane Park içinde 1.500 yıllık sarnıç olduğunu biliyor muydunuz? İBB Miras unutulan sarnıcı gün yüzüne çıkardı. Özgün dokusuna uygun özenli restorasyon çalışması tamamlandı. Gülhane Parkı Sarnıcı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:20
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İBB unutulan mirası İstanbul’a kazandırdı

Unutulan miras İstanbul'a kazandırıldı
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Editör: Büşra İlaslan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  unutulmuş tarihi yapıları özgür halleriyle yenileyerek İstanbul’a kazandırmaya devam ediyor. Bebek Sarnıcı, Cendere Sanat, Haliç Sanat’tan sonra, Gülhane Parkı Sarnıcı da şehrin kültür hazinesine kıymetlendirilerek yeniden dahil edildi.   

YENİ NESİL MÜZECİLİK 

Uzun yıllardır atıl durumda kalan Gülhane Sarnıcı’nda, koruma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras, Yerebatan Sarnıcından sonra benzer bir yaklaşımla Gülhane Parkı Sarnıcı’nı da İstanbul’a kazandırdı. Çalışmalar kapsamında, karakteristik dokusuyla uyumlu, geri alınabilir özellikte bir yürüyüş platformu yapıya eklendi. 

Çağdaş bir aydınlatma sistemiyle sarnıcın iç mekanı, söyleşiler, dinletiler gibi farklı etkinlikler için hazır hale getirildi.

Gülhane Parkı Sarnıcı’yla birlikte yanı başındaki tarihi çeşme de bakım ve onarımdan geçirilerek suya kavuşturuldu. 1911 tarihli kitabesi olan Barok üsluplu zarif çeşme, akan suyuyla kent hayatına yaşam katmaya başladı. İstanbul’un en özel buluşma alanlarından Gülhane Parkı’nda bulunan Gülhane Parkı Sarnıcı’nda, sanatçı Büşra Kölmük’ün “Gelecek Güzel Günler”, “Ojakhi”, “Rüya Odası” gibi heykellerinin sergileneceği “Polen” başlıklı sergisi ziyaretçilerle buluşacak.

GÜLHANE PARKI SARNICI HAKKINDA

M.S. 5.-7. yüzyıllar arasına tarihlenen Gülhane Parkı Sarnıcı’nı kimin yaptırdığı bilinmiyor. Sarnıcın üzerindeki duvar kalıntıları geçmişte üzerinde bir yapı bulunduğuna işaret ediyor. Sarnıç, Padişah Mehmet Reşat’ın 16 Ekim 1912 tarihinde verdiği izinle İstanbul Şehremini Dr. Cemil Topuzlu tarafından Gülhane Parkı’nın halka açık bir parka dönüştürüldüğü 1913 yılında tespit edildi. 

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