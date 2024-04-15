İBB'de bir ilk!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), 31 Mart yerel seçim sonrası ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantı esnasında komisyon üyeleri ve siyasi parti gruplarının başkanvekilleri belirlendi.

İBB'NİN İLK KADIN GRUP BAŞKANVEKİLİ

Cumhuriyet Halk Partisi grubunun başkanvekili seçilen Ülkü Sakalar, İBB tarihinin ilk grup başkanvekili oldu.

CHP'nin önceki dönem grup başkanvekili ve sözcüsü olan Tarık Balyalı, Sakalar'ı sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti.

AK PARTİ'DE ZEYNEL ABİDİN OKUL SEÇİLDİ

AK Parti'nin önceki dönem grup başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yerine ise Zeynel Abidin Okul getirildi.