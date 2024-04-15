İBB'de bir ilk!

Kaynak: Haber Merkezi
İBB'de bir ilk!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonların üyeleri seçilirken grupların başkanvekilleri de belirlendi. CHP grubunun başkanvekili seçilen Ülkü Sakalar, İBB'nin ilk kadın grup başkanvekili oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), 31 Mart yerel seçim sonrası ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantı esnasında komisyon üyeleri ve siyasi parti gruplarının başkanvekilleri belirlendi.

İBB'NİN İLK KADIN GRUP BAŞKANVEKİLİ

Cumhuriyet Halk Partisi grubunun başkanvekili seçilen Ülkü Sakalar, İBB tarihinin ilk grup başkanvekili oldu.

CHP'nin önceki dönem grup başkanvekili ve sözcüsü olan Tarık Balyalı, Sakalar'ı sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti.

AK PARTİ'DE ZEYNEL ABİDİN OKUL SEÇİLDİ

AK Parti'nin önceki dönem grup başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yerine ise Zeynel Abidin Okul getirildi.

Son Haberler
Kira zammında yeni oran ortaya çıktı. Tavan zam uygulaması kalkarsa ne olacak? Gündem
Kira zammında yeni oran ortaya çıktı. Tavan zam uygulaması kalkarsa ne olacak?
İstanbul Havalimanı'nda yangın Gündem
İstanbul Havalimanı'nda yangın
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı Yerel Haberler
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında
Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray Nietzsche taktiğiyle kazandı. Sedat Kaya yazdı
United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik durumu nedeniyle askıya aldı Dünya
United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik durumu nedeniyle askıya aldı