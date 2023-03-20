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İBB hayata geçirdi: Binaların risk durumuna ücretsiz bakılabilecek

Olası İstanbul depremi gündemde yerini korurken, İBB, deprem hasar tahmin uygulamasını hayata geçirdi. Vatandaşlar, binaların risk durumunu ücretsiz öğrenebiliyor.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:59
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İBB’den deprem hasar tahmin uygulaması

İBB hayata geçirdi: Binaların risk durumuna ücretsiz bakılabilecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ‘Depreme Yenilme Mobil Uygulaması’yla vatandaşlar binalarının risk durumunu ücretsiz öğrenebiliyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Hızlı tarama testlerine başvurularsa rekor kırmış durumda.

İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ile BİMTAŞ tarafından imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen deprem hasar tahmin uygulamasına ilgi de son bir ayda 15 katına çıktı.

ABD’nin AFAD’ı FEMA tarafından geliştirilen algoritmayla birkaç dakika içinde yapılan hesaplar sonucunda binaların zarar görebilme ihtimaline ve dayanıklılığına ilişkin ‘tahmin raporu’ oluşturuluyor. Harita tabanlı uygulamada öncelikle binanın konumu seçilerek analiz başlatılıyor. Sonrasında kat sayısı, bina yaşı gibi bilgiler soruluyor. 

"AMAÇ İNSANLARDA BİNALARINA İLİŞKİN FARKINDALIK YARATMAK"

Sonraki kısımların vatandaş için teknik veya karmaşık algılandığını belirten BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu şunları söyledi:

*Vatandaşın bilmesi gereken en temel veriler, binanın yapım türü (yığma, betonarme, çelik konstrüksiyon vb.) bina yaşı ve binanın yapım tarihi. Temel amaç, insanlarda binalarına ilişkin farkındalık yaratmak. Düşey düzensizlik, yatay düzensizlik, plan düzensizliği gibi kavramlar gösterimsel olarak uygulama içerisinde sunuluyor.

*Örneğin, kolon kesilmişse, zemin katta perde, bölme duvar gibi eksiklikler varsa düşey düzensizlik, bina girintili çıkıntılıysa plan düzensizliği gibi seçenekleri seçtiğinizde size bir rapor oluşturuyor. Raporda binanızın bulunduğu alanın zemin bilgisi ve binanızın durumuna ilişkin bir skor oluşturuyor.

0-4 ARALIĞINDA SKOR VERİYOR

Akkoyunlu, vatandaşın uygulama üzerinden gireceği bilgiler sonucunda 0-4 aralığında skor oluştuğuna dikkat çekti:

2 ve altı skor binanın yüksek riskli durumda olduğunu gösteriyor. 2 üstü daha az bir risk durumunu ifade ediyor. Burada oluşan skor bilimsel geçerliliğe sahip Amerika’nın AFAD’ı FEMA tarafından geliştirilen bir algoritmayla hesaplanıyor.

Algoritmanın iki temel girdisi zemin ve bina. Zemin verisi bizim tarafımızdan sağlanıyor binaya ilişkin verinin vatandaş tarafından girilmesi isteniyor.

UYGULAMA NASIL KULLANILIYOR?

Uygulaması, Google Play gibi platformlardan ücretsiz indiriliyor. Ardından sisteme kayıt olunuyor. Adres bilgileri harita üzerinden seçilerek ya da kullanıcı tarafından yazılarak paylaşılıyor. Bina bilgileri doldurularak, bina tipi seçiliyor. Girilen bilgiler doğrultusunda, anında ve ücretsiz analiz sonucu kullanıcının e-posta adresine gönderiliyor.

Uygulamadan alınan skor sonucunun düşük çıkması durumunda bina riskli ilan edilemiyor, buradan çıkan sonucun resmi bir niteliği yok. Binanın deprem dayanıklılığını belirlemek için ileri seviye analizler gerekiyor. 

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