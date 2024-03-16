İBB'den Kars'ın Susuz ilçesine canlı hayvan pazarı

Kaynak: ANKA
İBB'den Kars'ın Susuz ilçesine canlı hayvan pazarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kardeş Belediyecilik Proesi' kapsamında Kars'ın Susuz ilçesinde yapılan canlı hayvan pazarının açılışı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun girişimleriyle Kars'ın Susuz ilçesine tarafından 'Kardeş Belediyecilik Projesi' kapsamında yaptırılan canlı hayvan pazarın açılışı bugün yapıldı.

Açılışa, İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Damal Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, açılışta yaptığı konuşmada "Burası zor bir coğrafya, kışı ayrı bir zor yazı ayrı bir zor. En önemlisi de kaynakların çok kısıtlı, yaşamın çok zor olduğu bir yöredir. Hayvancılık bu bölge için en az eğitim kadar, en az ekmek kadar önemlidir." dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir "Bugün burada çok güzel bir günü yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum" diye konuştu

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