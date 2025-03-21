İBB'den kişisel veri açıklaması!

İBB, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan, belediyeye ait dijital uygulamalar aracılığıyla kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı yönündeki iddiaların “asılsız ve gerçek dışı” olduğunu belirterek, bu içerikler hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların daha önce İBB Meclisi’nde gündeme geldiği ve gerekli bilgilendirmenin şeffaf biçimde yapıldığı anımsatıldı. Belediye, tüm dijital uygulamaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun şekilde hizmet verdiğini vurguladı.

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Açıklamada, “Kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması ya da üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir” denilerek, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan manipülatif içeriklere karşı ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

İBB, tüm hizmetlerinde olduğu gibi dijital alanda da şeffaflık, güvenlik ve yasal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğini bildirdi.