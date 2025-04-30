İBB'nin AKP'li başkanı Kadir Topbaş'ın jammer kullandığı ortaya çıktı

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir otele girişi sırasında taşınan bavul görüntüleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ise söz konusu bavullarla birlikte bir basın açıklaması yaparak bavulların içerisinde jammer bulunduğunu duyurmuştu. Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddialarını hatırlatarak "Tehdit alan bir isim, tabii ki bu cihazları kullanabilir" demişti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: BELEDİYE BAŞKANLARININ KULLANMA YETKİSİ YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Belediyelerin jammer kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada belediye başkanları ve belediyelerin, jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında bulunmadığını ve yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, suç olarak tanımlandığı açıkladı.

TOPBAŞ KULLANIRKEN SUÇ DEĞİLMİŞ

EGM, Ekrem İmamoğlu'nun jammer kullanmasının yasal olmadığını açıklarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İBB'nin AKP'li eski başkanı Kadir Topbaş yönetimindeki dönemde de jammer kullandığı ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Ekol TV'de yayınında gazeteci Şaban Sevinç, Bilişim Uzmanı Ramazan Kılıçlı'ya "Kadir Topbaş döneminde İBB'ye jammer verdiniz mi?" sorusunu yöneltti.

Ramazan Kılıçlı ise Kadir Topbaş'ın jammer kullandığını belirterek "Evet verdik, konvoyunda kullanılıyordu." yanıtını verdi.