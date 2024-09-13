İBB'nin birçok sosyal hizmetine zam geldi

Karar uyarınca 12 günlük yüzme havuzu üyeliğine yüzde 150 zam yapılarak üyelikler 40 liradan 100 liraya çıkarıldı.

İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 TL'den yüzde 150 artışla 100 TL'ye, buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 TL'den yüzde 53,84 artışla 100 TL'ye, aquapark tek kişi giriş ücreti 35 TL'den yüzde 57,14 artışla 55 TL'ye çıktı.

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Fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik ücreti de 135 TL'den yüzde 122,22 artışla 300 TL oldu.

İstanbul'da halı saha, basketbol sahaları ve kapalı spor alanlarına yönelik ücretlerde ciddi bir artış yaşandı. Aydınlatmasız açık halı saha saatlik ücreti yüzde 166,66 artışla 150 TL'den 400 TL'ye aydınlatmalı açık halı saha ücreti yüzde 140 artışla 250 TL'den 600 TL'ye, kapalı halı saha ücreti ise yüzde 125 artışla 400 TL'den 900 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, açık basketbol sahalarının aydınlatmasız saatlik ücreti yüzde 81,81 artarak 55 TL'den 100 TL'ye, aydınlatmalı basketbol sahası ücreti ise yüzde 66,66 artışla 90 TL'den150 TL'ye çıkarıldı.

Servis plaka ücreti de 2024 yılı için belirlenen 209 bin 88 TL'den yüzde 139,13 artışla 500 bin TL'ye yükseltildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İBB'nin çeşitli müdürlükleri tarafından sunulan 200'den fazla hizmette yüzde 50 ile yüzde 500 arasında değişen oranlarda fiyat artışları yapıldığını dile getirerek, bu zamların enflasyon oranının çok üzerinde olduğunu ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yıldız, bu ücret zamlarına muhalefet şerhi koyduklarını belirtti.

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Fatih Üstünbaş ise ekonomik şartların bu hizmetlerin devam ettirilmesini zorlaştırdığını ve bu artışların, müdürlüklerin yaptığı çalışmalar sonucunda zorunlu hale geldiğini savundu.