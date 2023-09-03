İBB’nin voleybol final maçı gösterimine valilik yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı final maçını 7 meydanda dev ekranlarda yayınlamak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Ancak valilik, 6 meydanı kabul ederken, Taksim Meydanı için yapılan izin talebini reddetti.

İBB, Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları’nı halka ücretsiz şekilde izletmek için maçı birçok meydanda canlı olarak yayınlama kararı aldı. İBB, Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Beyoğlu için İstanbul Valiliği’ne izin talebinde bulundu.

VALİLİK ENGEL OLDU

Talepleri değerlendiren Valilik, final maçının Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik meydanında ücretsiz olarak izlenmesine onay verdi. Ancak Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı için yapılan izin talebini reddetti.

Kararın ardından, 'Valiliğin maçın meydanlarda yayınlanmasına engel olduğu' yönünde iddialar gündeme geldi.

"TAKSİM 2012'DEN BERİ KULLANILMIYOR"

İddiaların yayılmasının ardından İstanbul Valiliği'ne bağlı İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Çeşitli sosyal medya mecralarında "Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu" şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır.