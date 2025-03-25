İBB'ye mali soruşturma. Birçok şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında üç şirket hakkında daha karar çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konulduğu bildirildi.

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Buna göre; Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE DE EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.