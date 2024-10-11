IBEX 35 endeksi haftayı yükselişle kapattı

İspanya’nın önde gelen borsa endeksi IBEX 35, Cuma günü %0,5 artışla 11.720 seviyesinde kapanarak Avrupa ve ABD borsalarına paralel bir seyir izledi. Piyasa katılımcıları, ABD’li bankaların, özellikle JPMorgan’ın güçlü kazanç raporlarını değerlendirirken, aynı zamanda ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verilerini sindiriyordu. Enerji sektörü, önceki günü düşüşle kapatmasının ardından yeniden toparlandı. İspanyol hükümetinin, enerji sektörü ve bankalar üzerindeki vergileri sürdürmeyi değerlendirdiğine dair çıkan haberler, bu sektördeki hareketliliği artırdı.

ENERJİ VE BANKACILIK SEKTÖRLERİNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Cuma günü enerji sektörü hisseleri en çok kazananlar arasında yer aldı. Özellikle Acciona Energía %1,7’lik bir artışla en fazla değer kazanan hisse oldu. Onu, %1,6 ile Naturgy ve %1,4 ile Endesa takip etti. İspanyol bankacılık sektörü de önceki gün yaşadığı düşüşlerin ardından toparlandı. CaixaBank hisseleri %1,1 yükselirken, Santander ve Sabadell hisseleri de %0,8 artış gösterdi. Ayrıca moda devi Inditex, bir risk sermayesi fonu kuracağını açıklamasının ardından %1,1 artışla işlem gördü.

ENDEKSİN DÜŞEN HİSSELERİ

Bununla birlikte, IBEX 35 endeksinde günün en büyük kayıplarını Grifols ve Fluidra yaşadı. Grifols %2,4 düşüşle en çok değer kaybeden hisse olurken, Fluidra %1,1 gerileme kaydetti. Bu düşüşler, endeks genelindeki olumlu havaya rağmen yatırımcılar arasında endişe yarattı. Ancak haftalık performansa bakıldığında IBEX 35 endeksi genel olarak %0,5 değer kazanarak haftayı pozitif kapattı.

IBEX 35 ENDEKSİ NEDİR?

IBEX 35, Madrid Borsası’nda işlem gören en likit 35 hissenin performansını izleyen bir gösterge niteliği taşıyan borsa endeksidir. Serbest dolaşımdaki hisse senetlerinin piyasa değeri ağırlıklı olarak hesaplanmaktadır. IBEX 35 endeksi, 29 Aralık 1989 tarihinde 3000 baz puanlık bir değerle başlatılmıştır ve o tarihten bu yana İspanyol borsasının önemli bir barometresi olmuştur.