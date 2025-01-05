IBM ve GlobalFoundries anlaşmazlığı sonunda çözüldü

IBM ve GlobalFoundries, aralarındaki tüm hukuki anlaşmazlıkları çözen bir anlaşma sağladı. Anlaşma, kontrat ihlalleri, ticari sırların korunması ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yıllardır süren davaların sonlandırılmasını içeriyor. İki şirket, bu süreci yeni işbirliği fırsatlarına odaklanmak için bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyor.

2021'DE BAŞLAYAN HUKUKİ SÜREÇLER

IBM, 2021 yılında New York eyaletinde açtığı davada GlobalFoundries'i, 1,5 milyar dolarlık yüksek performanslı çip üretimi kontratını ihlal etmekle suçlamıştı. GlobalFoundries ise 2023 yılında federal mahkemeye başvurarak, IBM’in kendi ticari sırlarını Intel ve Japon Rapidus konsorsiyumu ile paylaştığını iddia etmişti.

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ÇÖZÜMÜN YENİ UFUKLARI

Bu anlaşmazlıkların çözüme kavuşmasının ardından, GlobalFoundries Başkanı ve CEO'su Dr. Thomas Caulfield, “IBM ile pozitif bir çözüme ulaştığımız için mutluyuz. Bu, yarı iletken endüstrisini güçlendirme hedefimiz doğrultusunda uzun süreli işbirliğimizin daha da ilerlemesine olanak tanıyacak” dedi. IBM Başkanı ve CEO'su Arvind Krishna ise anlaşmayı, “Şirketlerimizin ve müşterilerimizin yararına olacak gelecekteki yeniliklere odaklanma yolunda önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

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GLOBALFOUNDRİES VE IBM’İN STRATEJİK ÖNEMİ

2015 yılında IBM'in yarı iletken tesislerini satın alan GlobalFoundries, küresel yarı iletken pazarında kritik bir rol oynuyor. Şirket, otomotiv, mobil cihazlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve iletişim altyapısı gibi sektörlere yönelik yüksek performanslı ve enerji verimli ürünler geliştiriyor. ABD, Avrupa ve Asya’da üretim tesislerine sahip olan şirket, 2021 yılında halka açıldı ve teknoloji dünyasındaki etkisini artırmaya devam ediyor.

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DETAYLAR GİZLİ KALDI

Anlaşmanın mali detayları açıklanmazken, taraflar, sonuca ulaşmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Anlaşma, sektördeki iki dev arasında olası yeni işbirliklerinin önünü açmayı hedefliyor.