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İbn Haldun Üniversitesi akademik personel alacak

İbn Haldun Üniversitesi, bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:45
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İbn Haldun Üniversitesi akademik personel alacak

İbn Haldun Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İbn Haldun Üniversitesi, bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve T.C. ibn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları

- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları,

- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce Açıklama:

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rızaformu vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.edu.tr/tr/kvkk-aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)

- 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8'deki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize "Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul" yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 09.01.2023

Son Başvuru Tarihi : 23.01.2023

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