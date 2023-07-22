İbn-İ Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı. Aç karnına alındığında zekâyı artırıyor

İbni Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıb kitabında yer alan hardalın aç karnına alındığında zekâyı artırdığı ortaya çıktı.

İbn-İ Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı. Aç karnına alındığında zekâyı artırıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İbni Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıb kitabında yer alan hardalın aç karnına alındığında zekâyı artırdığı ortaya çıkması dikkat çekti.

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HARDAL ZEKÂYI ARTIRIYOR

Aç karnına alındığında zekâyı artırır, balgamı önler, sinüsleri açar, bronşite iyi gelir, dalak hastalıklarına faydalıdır.

Bu baharatları yemeklerinizde veya çay olarak tüketebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamak ve alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

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HARDALIN FAYDALARI NELERDİR?

Pek çok tohum bazlı yiyecek maddesi gibi, hardal da vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir.

Hardal, zengin bir A vitamini kaynağıdır, Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığına iyi gelir.

Hardalın faydaları arasında mineraller de yer alıyor. Hardal; kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum içermektedir. Hardal tüketmek, bütün bu minerallerden faydalanmanızı sağlar.

Kas ağrıları, hardal tüketerek savaşabileceğiniz problemlerden bir başkasıdır. Hardalın faydaları arasında, kas spazmlarını rahatlatma ve romatizmaya iyi gelme de yer almaktadır.

Derin bir nefes almak isteyenler için de tavsiyemiz hardal tohumu! Hardalın faydaları, hem tohum hem de sos halindeyken ortaya çıkabilir. Tohum şeklindeki hardal yoğun bir şekilde selenyum içermektedir. Bu madde de astımla mücadele edenlere destek veren etkin bir rol oynuyor.

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HARDAL NEDİR?

Hardal, turpgiller familyasından, tohumları baharat olarak kullanılan, sarı çiçekli, otsu bir bitkidir. On kadar farklı türü olmasına karşın üç ana türü genelde baharat olarak bilinir ve kullanılır.

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