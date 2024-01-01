İbo Show'daki filtre yılbaşı gecesine damgasını vurdu. “Renkli televizyonların ilk yılları gibi”

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
İbo Show'daki filtre yılbaşı gecesine damgasını vurdu. “Renkli televizyonların ilk yılları gibi”
İbo Show'un yılbaşı özel programında kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu.

Star TV'de yayınlanan İbo Show'un yılbaşı gecesine özel programı geceye damgasını vurdu.

Programa, Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu.

gcs-ftzx0airggm-vfd4.jpg

FİLTRE GÜNDEM OLDU

İbo Show'da kullanılan filtreye ise sosyal medyada gündem oldu.

gcs1o6lxsaah64t-zyhy.jpg

"SEBEBİ HÜLYA AVŞAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise filtrenin sebebinin Hülya Avşar olduğunu öne sürerek "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar . Her gittiği yere götürüyo. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" dedi.

5614651465-qtng.jpg

YORUM YAĞDI

Programa ait görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

Yorumlardan bazıları şu şekilde;

screenshot-1.png

screenshot-2.png

screenshot-3.png

screenshot-4.png

screenshot-5.png

screenshot-6.png

screenshot-7.png

screenshot-9.png

Son Haberler
Hadise'nin son pozları hadise çıkardı. Herkes onu koşuyor Magazin
Hadise'nin son pozları hadise çıkardı. Herkes onu koşuyor
Bir yılbaşı kutlaması ve Atatürk’e verilen armağanlar Yazarlar
Bir yılbaşı kutlaması ve Atatürk’e verilen armağanlar
Doğal gazda yeni dönem başladı 'Bunu yapmayanlar para cezası ödeyecek' Ekonomi
Doğal gazda yeni dönem başladı 'Bunu yapmayanlar para cezası ödeyecek'
Yunan basınından skandal Fatih Terim manşeti Spor
Yunan basınından skandal Fatih Terim manşeti
Çin ordusunda generallere tasfiye Dünya
Çin ordusunda generallere tasfiye
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Gündem
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı