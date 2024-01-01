İbo Show'daki filtre yılbaşı gecesine damgasını vurdu. “Renkli televizyonların ilk yılları gibi”

Star TV'de yayınlanan İbo Show'un yılbaşı gecesine özel programı geceye damgasını vurdu.

Programa, Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu.

FİLTRE GÜNDEM OLDU

İbo Show'da kullanılan filtreye ise sosyal medyada gündem oldu.

"SEBEBİ HÜLYA AVŞAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise filtrenin sebebinin Hülya Avşar olduğunu öne sürerek "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar . Her gittiği yere götürüyo. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" dedi.

YORUM YAĞDI

Programa ait görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

Yorumlardan bazıları şu şekilde;