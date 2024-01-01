Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yılbaşı kutlamasına katılması tartışma yaratmıştı. O kutlamanın ardındaki gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yılbaşı kutlamasına katılması tartışma yaratmıştı. O kutlamanın ardındaki gerçek bambaşka çıktı
Yılbaşı özel yayınına katıldıkları gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alındı. Öte yandan yayının çekimlerinin 15 Aralık tarihinde yapıldığı açıklandı.

23 Aralık'ta 12 askerin Irak’ın kuzeyinde şehit düşmesinden sonra Özel ve İmamoğlu, katıldıkları yılbaşı yayını tartışma yaratmıştı.

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Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Sabah, YeniŞafak, AHaber, Star vb iktidar medyası tarafından yeni bir yalan daha kamuoyuna servis edildi.

Doğru bilgi şöyledir; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık’taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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