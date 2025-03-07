İbrahim Hacıosmanoğlu "Derbiyi kadın hakem yönetsin"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin ardından gündeme yeniden yabancı hakem iddiaları geldi.

"DİLEĞİM DERBİYİ KADIN YÖNETSİN"

Bu konuda açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maçın hakeminin yabancı değil kadın olması gerektiğini söyledi.

Hacıosmanoğlu "Kadınların bizden önde olması lazım. Ben hayatım boyunca yolda yürürken hiçbir zaman onların önüne geçme gayretim olmadı. O derbi maçlarında yabancı hakem istiyorlar ya... Benim tek dileğim kadın hakemlerimizden birinin derbi maçı yönetmesi." ifadelerini kullandı.