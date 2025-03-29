İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında skandal iddia

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İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında skandal iddia

Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakem atamasında skandal bir olayın yaşandığı iddia edildi.

Beşiktaş - Galatasaray maçına Yasin Kol'un atamasına siyah beyazlı camia büyük bir tepki göstermişti. Yabancı hakem talep eden Beşiktaş TFF'yi istifaya çağırmıştı.

HACIOSMANOĞLU YABANCI HAKEMİ İSTEMEDİ

Hakem atamasıyla ilgili gazeteci Yağız Sabuncuoğlu bir iddiayı ortaya attı. Sabuncuoğlu "TFF Yönetim Kurulu'nda Beşiktaş-Galatasaray derbisi için 'Yabancı hakem olsun mu' oylaması yapılıyor. Yabancı hakem için el kaldıranlar daha fazla oluyor. İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Bana güveniyor musunuz' diyor. 'Güveniyoruz' diyorlar. Başkan Hacıosmanoğlu, 'Tamam bana güvenin. Türk hakem yönetecek' diyor. Mehmet Türkmen'i atıyorlardı, sabaha karşı değişti Yasin Kol atandı." ifadesini kullandı.

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