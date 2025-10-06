İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler ve Yasin Kol açıklamaları!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu A Spor'da 'Gündem Özel' canlı yayınına konuk oldu.

"30 SENEDİR BİRİKEN SORUNLAR 1 SENEDE ÇÖZÜLEMEZ"

Göreve geldikten sonra herhangi bir pişmanlık yaşamadığını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu 15 aylık performansını şöyle değerlendirdi:

"Tam başarılıyız demek için sorunları çözmüş olmamız lazım. Bu sorunlar bizim dönemimizde ortaya çıkan sorunlar değil. Bu sorunları çözmek için zamana ihtiyaç var. 30 senenin birikiminin 1 senede çözülmesini bekleyemezsiniz."

"YABANCI VAR İLE YERLİ VAR ARASINDA FARK YOK"

Hakem konusunda yaşanan tartışmalara değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çarpık düzeni değiştirmemiz lazım. Kabuk değişimi yaşanıyor. Alttan pırıl pırıl genç çocuklar geliyor. Kimseye aidiyet duygusu olmadan maçlarını yönetecek. Oğuzhan Çakır ile Mehmet Türkmen'i FIFA hakemi yapacaktık. Süper Lig'de 2 sene maç yönetmeleri gerekiyor dediler. Ben iki başkanla da görüştüm ikisi de onayladı. Değerli gençlerimiz var. Aidiyetsiz, kimseye borçlu olmadan onları Türk futboluna kazandırırsak hataları minimuma indirmeyi planlıyoruz. Çoğu arkadaşımızı maçtan önce arıyorum. Bu hataları sıfıra indiremezsiniz. Bizim bu kadar iyi niyetimiz karşılığında bariz hatalar olunca insan üzülüyor. Biz bu işin üzerine düşüyorsak. O kardeşlerimiz de kendilerine çeki düzen verecekler ve daha cesur olacaklar. Geçen seneki istatistiklere bakıyorum. Yabancı VAR ile yerli VAR arasında hiç fark yok. Genç çocuklara bu kadar baskı kurmaya gerek yok. Baltaları bir süreliğine toprağa gömün. Yaptığınız 10 hatayı kapatmak için hakem yükleniyorsunuz. Oynanan futbolu da hataları da görüyoruz. " dedi.

"ARDA KARDEŞLER İLE KONUŞMADIM"

Daha önce Arda Kardeşler ile ilgili yaptığı çıkışın sorulması üzerine konuşan Hacıosmanoğlu, "Arda Kardeşler ile konuşmadım. Muhattabım MHK Başkanı. 15 günlük ceza talimatlara göre televizyona izinsiz çıktığından dolayı aldığı ceza." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE KURAL HATASI YOK"

Ayrıca Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'un kararlarının da Arda Kardeşler olayına benzetilmesi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, "Derbideki pozisyonla onu benzetmemek lazım.Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası yok. O bir hakem hatası." ifadelerini kullandı.