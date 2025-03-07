İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem yanıtı

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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem yanıtı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde Fenerbahçe - Galatasaray maçı için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem talebine yanıt verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, C Grubunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti. Bu eşleşmenin ardından yeniden yabancı hakem konuşulmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Slovak hakem Slavko Vincic yönetmişti.

"O BİR DEFAYA MAHSUSTU"

Umut Eken'in haberine göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Riva’da hakemlere verdiği iftar yemeğinde, “Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu” dedi. Hacıosmanoğlu hakemlere hitaben yaptığı konuşmada, “Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz” diyerek moral verdi.

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