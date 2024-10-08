İbrahim Haskoloğlu kız çocuklarının nasıl şantaja uğradığını tane tane anlattı

Haskoloğlu, paylaşımında kişisel verilere nasıl erişildiğini ve bu verilerin nasıl kullanıldığını açıklarken, suçluların ilk olarak soy ağacı bilgilerini çaldıklarına dikkat çekti.

Bu bilgilerin, çocuklara yönelik şantaj ve taciz amaçlı kullanıldığını belirten Haskoloğlu, sapkınların çocuklara istediklerini yapmadıkları takdirde ailelerine montajlanmış çıplak fotoğraflarını göndermekle tehdit ettiklerini söyledi.

Ayrıca, bazı hizmetlerin memurlar tarafından para karşılığı sağlandığını ifade eden Haskoloğlu, bu durumun tehlikenin boyutlarını daha da artırdığını belirtti.

Haskoloğlu, "Birisi size kafayı takarsa her türlü tehdit altındasınız," diyerek, bu tür tehditlerin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İBRAHİM HASKOLOĞLU NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Haskoloğlu, 12 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Haskoloğlu yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

Haskoloğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın şikayetçi olmuştu. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar vermişti.

Haskoloğlu 12 Nisan 2022 tarihinde Twitter'da yaptığı paylaşımda ise, "Ben bu olayları 2-3 ay önce gerekli mercilere ilettim. Bana herhangi bir dönüş yapmayıp, gündem olunca üstüne düşmeleri işgüzarlıktır. FETÖ'cü olsam, devlete söylemez direkt paylaşırdım. Kimse yalanlamadı" diye yazmıştı.

İBRAHİM HASKOLOĞLU KİMDİR?

1996 yılında Malatya'da doğan İbrahim Haskoloğlu, gazetecilik kariyerine genç yaşta adım attı. İstanbul'da üniversite eğitimini sürdürürken, çeşitli haber kanallarında staj yaparak mesleki deneyim kazandı. Bu süreçte, YouTube kanalında Türkiye'nin önde gelen siyasetçileri, bakanları ve gazetecileri ile röportajlar yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Haskoloğlu, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği politik röportajlarla tanındı ve bu röportajlar ulusal kanallarda da yer aldı. Özellikle 2019 yılında Venezuela'da yaşanan olayların baş aktörü Juan Guaido ile yaptığı röportaj, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Bu röportaj, New York Times ve Vice News gibi prestijli medya kuruluşlarının yanı sıra Haskoloğlu'nun da röportaj yaptığı üç kanaldan biri olarak kayıtlara geçti.

Gazetecilik kariyerinde önemli başarılara imza atan Haskoloğlu, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de röportaj yaparak uluslararası arenada adından söz ettirdi. İspanyolca ve İngilizce dillerinde birçok kanala konuk olarak katılan Haskoloğlu, sosyal medya üzerinden de özel haberler yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

İbrahim Haskoloğlu, bağımsız gazeteci kimliğiyle çalışmalarını sürdürmekte ve dijital platformlarda aktif olarak yer alıyor. Özellikle Twitch ve YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla, dış politika ve Türkiye'deki önemli olayları takipçilerine aktarmaya devam ediyor.