İbrahim Kalın'dan açılım çıkartması: AKP-MHP-DEM

Düzenleme: Kaynak: AA
İbrahim Kalın'dan açılım çıkartması: AKP-MHP-DEM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerin ilk turu ise MHP ile olacak. Saat 12.30'da MHP meclis grubunu, Kalın ziyaret edecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerin, bugün başlaması planlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kalın'ın ziyaret edeceği partiler arasında AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi bulunuyor.

Görüşmelerde, Kalın'ın "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili bilgi vermesi ve siyasi partilerin görüşlerini alması bekleniyor.

Bu ziyaretlerin, TBMM'de kurulması planlanan komisyon öncesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Altan Öymen'in vefatının ardından bugünkü cenaze programı nedeniyle Kalın ziyareti başka gün yapacak.

Kalın'ın ilk ziyareti MHP ile olacak. Saat 12.30'da MHP meclis grubunu, Kalın ziyaret edecek. 14.00'da AKP ve sonra 15.30'da DEM Parti ziyareti olacak.

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