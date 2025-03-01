İbrahim Kutluay Boğaz'da buz gibi suya dalmıştı! Demet Şener'den eski eşe gönderme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay Boğaz’da buz gibi suya dalmıştı. Demet Şener, katıldığı bir etkinlikte eski eşinin hareketi sorulunca olay olacak göndermede bulundu.

İbrahim Kutluay Boğaz’da yakın arkadaşı Aydın Aydıner’le birlikte Bebek sahilinde denize girmişti.

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Denizden çıktıktan sonra basın mensuplarına açıklamasında "Asıl bu havada denize girilir" diyerek soğuk suyun faydalarına vurgu yapmıştı.

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Demet Şener, Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Muhabirler, Demet Şener’e İbrahim Kutluay’ın meşhur Boğaz görüntülerini görüp görmediklerini sordu.

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“ŞAŞIRMIYORUM”

Demet Şener ise, “Görmemek ne mümkün! Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum” ifadelerini kullandı.

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“ŞARTLAR GEREKTİRİYORSA YAPARIM”

Muhabirlerin, “Siz o soğukta denize girer miydiniz?” sorusuna Şener şöyle yanıt verdi. “Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım. Yani o anki ruh halime bağlı. Ama şov olsun diye hiçbir şey yapmam”​​​​​​​

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