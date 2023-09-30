İbrahim Kutluay eşi ile sokak ortasında birbirine girdi.

11 yıllık ilişkilerinde çoğu kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, birbirine girdi. Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldatan İbrahim Kutluay, iddiaya göre Sponza'ya hakaretler yağdırdı.

İbrahim Kutluay eşi ile sokak ortasında birbirine girdi.

11 yıldır ilişkileri devam eden, bir küs bir barışık yaşayan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, iddiaya sokak ortasında göre birbirine girdi.

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Hürriyet'in haberine göre, ayrılık kararı alan ikili önceki gün Bebek’te karşılaştı. Kuaförden çıkıp aracının gelmesini bekleyen Edvina Sponza’yı gören eski milli basketbolcu sinirlerine hâkim olamadı.

Sponza’ya küfür eden Kutluay, “Defol git, mahallemde ne işin var” diye bağırmaya başladı.

Edvina Sponza da “Sana mı soracağım, asıl sen git” diyerek karşılık verince ortalık karıştı.

Meraklı bakışlara aldırış etmeyen eski âşıklar yüksek sesle kavga etmeye başladı.

Aracı gelen Edvina Sponza’nın oradan ayrılmasıyla kavga da sona erdi.

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