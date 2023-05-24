İbrahim adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler İbrahim isminin anlamını araştırıyor. Peki, İbrahim ne demek? İbrahim isminin anlamı nedir?

İBRAHİM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, İbrahim ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- İnananların, halkların babası.

- Kur'an'da adı geçen İbrahim Peygamber.

- Allah’a en yakın kul.

İBRAHİM İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

İbrahim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İbrahim adını koymak caizdir.

İBRAHİM İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

İbrahim ismine sahip olanlar çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir.

Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar.

Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.