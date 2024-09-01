İbrahim Saraçoğlu genç kalmanın sırrını açıkladı! Duyan lıkır lıkır içecek

Sağlıklı beslenmenin hem görünümümüzde hem de yaşımızda önemli bir etkisi bulunuyor.

Bu nedenle birçok uzman, tüketilen gıdaların sağlık açısından faydalı olması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık tavsiyeleri ile öne çıkıyor. Alzheimer, Parkinson ve bunama gibi hastalıklarla mücadelede etkili doğal içecekleriyle tanınan Saraçoğlu, unutkanlık sorununa karşı önerdiği içeceği açıkladı. İşte ayrıntılar…

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, unutkanlığı hafifletmek için taze sıkılmış havuç suyunu öneriyor. Saraçoğlu, “Unutkanlık yaşayan kişiler için en etkili çözüm taze sıkılmış havuç suyudur. Akşam yatmadan önce bir bardak taze sıkılmış havuç suyu içmek, hafızanızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu yöntemi bir ay boyunca uyguladığınızda, hafıza gücünüzde belirgin bir artış gözlemleyeceksiniz” şeklinde konuştu.

Diyabet hastaları için farklı bir öneri sunan Saraçoğlu, “Havuç suyu tüketemeyen veya şeker hastalığı bulunan kişiler için ginkgo biloba bitkisini kullanabilirsiniz. Ginkgo biloba'nın yaprakları kalbe benzeyen özellikleri ile bilinir ve bu bitkiden yapılan çay, hafıza ve konsantrasyon sorunlarına yardımcı olabilir” dedi.

Prof. Dr. Saraçoğlu, Alzheimer hastalığının genellikle 20-25 yıl öncesinden başladığını ve erken teşhisinin zor olduğunu belirtti.

Saraçoğlu, “Alzheimer hastalığı erken aşamalarda teşhis edilemediği için, hastalık ortaya çıktıktan sonra yapılacak çok fazla bir şey kalmıyor. Ancak genetik yatkınlığı olan bireyler, taze sıkılmış havuç suyu tüketimini 25 yaşından itibaren yılda en az iki kez tekrar etmelidir. Bu, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar” şeklinde açıklamada bulundu.

Saraçoğlu, “Geçmişte bunama, Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıkları oldukça nadirdi. Ancak günümüzde bu hastalıkların görülme sıklığı artmış durumda. Beslenme ve genetik faktörlerin bu artışta büyük rol oynadığını gözlemliyoruz” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği doğal sağlık yöntemleri, unutkanlık sorunlarıyla başa çıkmak ve sinsi hastalıklardan korunmak isteyenler için önemli bilgiler sundu.