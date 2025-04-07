İbrahim Seten Mourinho - Cenk Tosun olayını anlattı

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İbrahim Seten Mourinho - Cenk Tosun olayını anlattı

Spor yazarı İbrahim Seten Fenerbahçe'de yaşanan Jose Mourinho ile Cenk Tosun arasındaki olayı anlattı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'de bazı gelişmeler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında yaşanan olayı İbrahim Seten duyurdu.

"BEN 2 DAKİKALIK OYUNCU MUYUM"

Seten "Cenk Tosun'la ilgili bir bilgim var. Cenk, Jose Mourinho tarafından cezalıymış. Mourinho, Rangers maçının son 2 dakikasında Cenk'i oyuna sokmak istemiş, penaltı kullanması için. Cenk, 'Ben 2 dakikalık oyuncu muyum' diyerek oyuna girmeyi reddetmiş." şeklinde konuştu.

Japonya'ya transferi gündeme gelen Cenk Tosun Mourinho'nun verdiği karar sonrasında Fenerbahçe'de kalmıştı.

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