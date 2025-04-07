İbrahim Seten Mourinho - Cenk Tosun olayını anlattı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'de bazı gelişmeler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında yaşanan olayı İbrahim Seten duyurdu.

"BEN 2 DAKİKALIK OYUNCU MUYUM"

Seten "Cenk Tosun'la ilgili bir bilgim var. Cenk, Jose Mourinho tarafından cezalıymış. Mourinho, Rangers maçının son 2 dakikasında Cenk'i oyuna sokmak istemiş, penaltı kullanması için. Cenk, 'Ben 2 dakikalık oyuncu muyum' diyerek oyuna girmeyi reddetmiş." şeklinde konuştu.

Japonya'ya transferi gündeme gelen Cenk Tosun Mourinho'nun verdiği karar sonrasında Fenerbahçe'de kalmıştı.