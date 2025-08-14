İbrahim Tatlıses konserini ertelemek zorunda kaldı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Tatlıses konserini ertelemek zorunda kaldı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ederken, cumartesi günü Hatay'da konseri olan İbrahim Tatlıses, yangınlar nedeniyle konseri ertelemek zorunda kaldı.

Hatay'da geçtiğimiz akşam başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Cumartesi günü Hatay'da konser vermeye hazırlanan Tatlıses sosyal medya hesabından konseri ertelediğini duyurdu.

y7u.webp

Tatlıses sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

16 Ağustos Cumartesi günü Hatay'da gerçekleştirmeyi planladığımız konserimizi, bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.

Önceliğimiz, bölge halkının güveliği. Tüm sevenlerime anlayışları için teşekkür ediyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyorum. En kısa zamanda Hatay'da yeniden buluşmak dileğiyle.

