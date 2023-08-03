İbrahim Tatlıses mal varlığını açıklamaktan neden korkuyor?

Türk müziğine yorumu ve şarkılarıyla damga vuran İbrahim Tatlıses mal varlığı haberleriyle gündeme damga vurmuştu. Servetinin kendi açıkladığı haberlerine İmparator'dan yine yalanlama geldi.

KENDİSİNİN AÇIKLADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmış, İbrahim Tatlıses'in isminin listede ilk sıralarda bulunduğu iddia edilmişti. Tatlıses'in ise listeyi yalanlayıp servetini kendi açıkladığı öne sürülmüştü.

"TÜ TÜ MAŞALLAH"

Mal varlığı hakkında çıkan haberlerden sonra açıklama yapması beklenen Tatlıses sonunda sessizliğini bozdu. Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Tü tü maşallah ! Nazar değmez inşallah kurban olayım Allah'ıma bunların hepsi bizimmiş! Dersem de inanmayın" sözleriyle iddiaları yalanladı.

İbrahim Tatlıses'in mal varlığını ikinci kez yalanlaması ''Korktuğu bir şey mi var?'' sorusunun akıllara gelmesine neden oldu.

İŞTE TATLISES'İN SAHİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN MAL VARLIĞI

Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,

TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası

By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası

Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa

Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire

Şanlıurfa'da bir daire

Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa

İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire

Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa

1 tekne, 2 sürat motoru

2 adet Mercedes marka otomobil

3 Jeep

1 limuzin

20 şirket aracı

Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa

Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel

Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa

Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel

İstanbul'da 5 kebap salonu

Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı

birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.